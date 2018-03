"Todesuhr" wird real: KI soll Wahrscheinlichkeit vorzeitigen Ablebens berechnen können

Was während der späteren 2000er-Jahre noch eine beliebte Form der Internet-Abzocke war, gibt es nun offenbar auch in seriöser und realer Form: Forscher des Moskauer Instituts für Physik und Technologie sollen in Zusammenarbeit mit dem Start-up Gero ein KI-System ausgearbeitet haben, das imstande sei, das biologische Alter eines Menschen und die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Todes zu berechnen.