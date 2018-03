Bräutigam über 100 Jahre alt: Zwei US-Amerikanerinnen heiraten Baum, damit dieser nicht gefällt wird

Quelle: AFP Bräutigam 100 Jahre alt: Zwei US-Amerikanerinnen heiraten Baum, damit dieser nicht gefällt wird (Symbolbild)

Bizarres Dendro-Wedding in den USA: Da die Stadtverwaltung der Stadt Fort Myers in Florida einen gigantischen Feigenbaum in deren zentralem Park fällen wollte, haben zwei US-Amerikanerinnen kurzerhand beschlossen, das Gewächs zu heiraten und auf diese Weise zu retten. Der über 100 Jahre alte Baum hätte gefällt werden müssen, da seine zu großen Wurzeln auf ein benachbartes Grundstück überzugreifen drohen. Die zwei Frauen haben den Baum nun bei einer Zeremonie vor 50 Menschen geheiratet.