Religiöser Streit: Chinesen verbieten arabische Schrift auf Halal-Produkten

Quelle: Reuters

In den vergangenen Jahren ist das Autonome Gebiet Ningxia im Nordwesten Chinas zum Mittelpunkt von Auseinandersetzungen um panislamische Tendenzen in der Region geworden. Im Rahmen der Maßnahmen gegen die sogenannte Arabisierung haben lokale Behörden beschlossen, die Label aller Halal-Waren in arabischer Schrift aus den Regalen zu nehmen.