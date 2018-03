Geldnot: Puerto Rico will tausende Gefangene in die USA verlegen

Als Sparmaßnahme will die Regierung von Puerto Rico mehr als 3.200 Inhaftierte in die USA verlegen. Für die Überstellung der ersten 1.200 Gefangenen gebe es bereits eine an Gefängnisbetreiber gerichtete Ausschreibung, teilte die puertoricanische Gefängnisbehörde am Montag (Ortszeit) mit. Man hoffe, bis Mai einen passenden Bieter gefunden zu haben, hieß es.