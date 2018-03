Chemikalien-Fund in Obdachlosenunterkunft: Experten sprengen gefährliches Material

Quelle: www.globallookpress.com Chemikalien-Fund in Obdachlosenunterkunft: Experten sprengen gefährliches Material (Symbolbild)

In einer Obdachlosenunterkunft in Bayern hat die Polizei Chemikalien entdeckt, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann. Drei Männer und eine Frau seien im Zuge der Ermittlungen am Montag in Schweinfurt festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei.