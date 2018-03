Brandkatastrophe mit 64 Toten: Russlands Präsident gedenkt der Opfer in Kemerowo

Quelle: Sputnik © Александр Кряжев Brandkatastrophe mit 64 Toten: Russlands Präsident gedenkt der Opfer in Kemerowo (Symbolbild)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstagmorgen in der sibirischen Stadt Kemerowo der Opfer der Brandkatastrophe vom Wochenende gedacht. Der Kremlchef legte an einer Mauer des Einkaufszentrums, in dem am Sonntag mindestens 64 Menschen starben, Blumen nieder. An der Stelle hatten bereits Bewohner von Kemerowo in den Stunden zuvor Blumen und Spielsachen niedergelegt, um an die Opfer der Brandkatastrophe zu erinnern. Unter den Toten waren sehr viele Kinder.