Japan schenkt den Philippinen Flugzeuge für Südchinesisches Meer

Japan hat den Philippinen insgesamt fünf Aufklärungsflugzeuge geschenkt. Diese sollen insbesondere das territorial umstrittene Südchinesische Meer überwachen, wie der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana sagte. "Wir müssen zugeben, dass wir noch viel an unserem militärischen Potenzial arbeiten müssen, um mehreren fortwährenden maritimen Bedrohungen zu begegnen", sagte Lorenzana bei der Übergabe von drei Flugzeugen am Montag in Manila.