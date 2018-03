Merkel spricht Russland nach Brandkatastrophe ihr Mitgefühl aus

Quelle: www.globallookpress.com Merkel spricht Russland nach Brandkatastrophe ihr Mitgefühl aus (Archivbild)

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Menschen in der russischen Stadt Kemerowo nach der Brandkatastrophe mit mehr als 60 Toten ihr Mitgefühl ausgesprochen. "Die Bundeskanzlerin ist erschüttert von den Bildern und Berichten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.