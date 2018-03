Statistisches Bundesamt: Deutsche leben wieder länger - West und Ost gleichen sich an

Quelle: www.globallookpress.com Statistisches Bundesamt: Deutsche leben wieder länger - West und Ost gleichen sich an (Symbolbild)

Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut leicht angestiegen. Ein neugeborener Junge kann im Schnitt 78 Jahre und vier Monate alt werden. Mädchen können mit einem Alter von 83 Jahren und zwei Monaten rechnen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.