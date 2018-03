Archäologen finden Überreste einer Frau, die noch nach ihrem Tod Kind zur Welt brachte

Forscher der Universitäten Ferrara und Bologna haben die Überreste einer Frau sowie die winzigen Knochen eines Babys untersucht, die in einem Grab aus dem 7. Jahrhundert vor Christus in der Nähe der norditalienischen Stadt Bologna gefunden worden waren. Die Wissenschaftler gehen von einer Sarggeburt aus, da sich die Beine des Kindes noch in der Beckenhöhle der Frau befanden, während sein Kopf und der Oberkörper bereits draußen waren.