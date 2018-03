Fehlalarm nach Schüssen in Gaza: Israel setzt Raketenabwehrsystem ein und feuert Flugkörper ab

Die israelische Armee hat mehrere Flugabwehrraketen in den Himmel gestartet, nachdem sie das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome irrtümlich aktiviert hatte. Das System verwechselte Maschinengewehrfeuer während einer Hamas-Militärübung im Gaza-Streifen mit Raketen, die diese regelmäßig auf israelisches Territorium richtet.

Die Sirenen ertönten mitten in der Nacht am Sonntag in mehreren israelischen Gemeinden. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) aktivierten anschließend das Raketenabwehrschild. Einwohner der Städte Sderot und Aschkelon mussten in Schutzbunker gehen. Viele Einwohner des Südbezirks Israels machten Videoaufnahmen von etwa zehn abgefeuerten Tamir-Raketen. Jede davon kostet rund 40.000 Euro. Der Grund für die Abfeuerung der Raketen war eine Militärübung der Hamas. Medienberichten zufolge starteten die Hamas-Kräfte auch mehrere Raketen, aber nicht in Richtung Israel, sondern ins Mittelmeer.

Mehr zum Thema - Israel und USA testen Raketenabwehrsystem in der Stratosphäre