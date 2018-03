Russische Militärbehörde: Beinahe 5.500 Rebellen verließen innerhalb eines Tages Ost-Ghuta

Am Sonntag haben 5.453 Mitglieder der Rebellengruppe Failaq al-Rahman und deren Familienangehörige die Stadt Erbil in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghuta durch einen speziell organisierten zivilen Korridor verlassen und wurden mit einem Bus in die Provinz Idlib abtransportiert. Das teilte am Montag das russische Außenministerium gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax mit.