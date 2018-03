Mit Edelsteinen gedeckt: Israelische Diamantenbörse schafft eigene Kryptowährung

Quelle: AFP Mit Edelsteinen gedeckt: Israelische Diamantenbörse schafft eigene Kryptowährung (Symbolbild)

Die israelische Diamantenbörse in Ramat Gan nahe Tel Aviv will mit einem israelischen Start-up eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen. Die Digitalwährung "Carat" soll schon bald zum Kauf angeboten werden. "So wie sich die Dinge entwickeln, werden wir den 'Carat' im Mai in den Handel bringen", sagte Nadav Perl, einer der Hauptverantwortlichen bei dem Start-up Carats.io, vor Journalisten.