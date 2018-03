Umweltschutzaktion: Moskau spart bei "Stunde der Erde" fast 28,5 Megawattstunden Strom ein

Quelle: Sputnik Moskau spart bei Stunde der Erde fast 28,5 Megawattstunden Strom ein

Mehrere Länder der Welt haben am Samstag jeweils von 20:30 bis 21:30 Uhr Ortszeit an der Klima- und Umweltschutzaktion "Earth Hour" (auf Deutsch "Stunde der Erde") teilgenommen. In der russischen Hauptstadt Moskau wurde dabei die Beleuchtung von fast 2.000 öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet. Auch der Kreml war eine Stunde lang in tiefes Dunkel gehüllt.