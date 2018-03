Peruanisches Gericht verhängt Ausreiseverbot gegen Ex-Staatschef Pedro Pablo Kuczynski

Quelle: Reuters Peruanisches Gericht verhängt Ausreiseverbot gegen Ex-Staatschef Pedro Pablo Kuczynski

Ein peruanisches Gericht hat am Samstag ein 18-monatiges Ausreiseverbot gegen den Ex-Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski wegen Korruptionsvorwürfen verhängt. Auf Anordnung eines Staatsanwalts gab es zudem Durchsuchungen in zwei Häusern des 79-Jährigen in der Hauptstadt Lima. Mit seinem Rücktritt war der deutschstämmige Politiker einem Amtsenthebungsverfahren zuvorgekommen.