Autobombe explodiert in Alexandria – ein Toter, zwei Verletzte

Vor der Präsidentschaftswahl in Ägypten hat ein Anschlag mit einer Autobombe in der Küstenstadt Alexandria mindestens eine Person getötet. Zwei weitere erlitten Verletzungen. Nach Angaben ägyptischer Medien soll der Anschlag am Samstag einem örtlichen Sicherheitschef gegolten haben. Bei dem Todesopfer handele es sich demnach um einen Polizisten. Der Sicherheitschef sei unverletzt geblieben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.