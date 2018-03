Steine gegen Kugeln: US-Behörden versehen Klassenzimmer mit Geröll als Abwehrmittel gegen Amokläufer

Quelle: Reuters Steine gegen Kugeln: US-Behörden versehen Klassenzimmer mit Geröll als Abwehrmittel gegen Amokläufer (Symbolbild)

Die Behörden eines ländlichen Schulbezirks im US-Bundesstaat Pennsylvania haben ein Mittel gefunden, um Lehrer und Schüler besser vor bewaffneten Amokläufern zu schützen. Ab sofort muss in jedem Klassenzimmer in einer Umgebung von 145 Kilometern ein 19-Liter-Eimer voller Steine stehen. Die Abwehrmittel sollen in Wandschränken aufbewahrt werden.