Türkische Gemeinde in Deutschland ruft zu gewaltfreier Auseinandersetzung auf

Quelle: www.globallookpress.com Türkische Gemeinde in Deutschland ruft zu gewaltfreier Auseinandersetzung auf (Symbolbild)

Der Chef der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, mahnt verfeindete türkische Gruppen in der Bundesrepublik zu einer gewaltfreien Auseinandersetzung. "Gewalt und Straßenkampf haben in einem Rechtsstaat nichts zu suchen", sagte der Gemeinde-Vorsitzende in Stuttgart. Er rief Türken und Kurden auf, sich von solchen Gruppen zu distanzieren, die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung anwenden.