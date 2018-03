Russlands Botschafter in London dankt vergiftetem Polizisten für Tapferkeit bei Einsatz in Salisbury

Der russische Botschafter in Großbritannien Alexander Jakowenko hat dem in Salisbury vergifteten Polizisten einen Brief geschrieben. Der Diplomat versicherte Nick Bailey, dass Russland mit dem Vorfall nichts zu tun habe, und bestätigte, dass Moskau bereit sei, den britischen Behörden bei der Untersuchung der Skripal-Affäre zu helfen.