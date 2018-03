Digitale Almosen: Church of England lässt sich auf Zahlungsupgrade ein

Quelle: www.globallookpress.com Digitale Almosen: Church of England lässt sich auf Zahlungsupgrade ein (Symbolbild)

Anscheinend sind bargeldlose Kirchgänger in letzter Zeit zu einem großen finanziellen Problem für die Kirche geworden. Um im neuen Smartphone-Zeitalter nicht zurückzubleiben und dadurch keine Einbußen hinnehmen zu müssen, lässt sich die Church of England jetzt auf ein digitales Upgrade ein. Nach einem Probelauf in 40 Kirchen über den vorigen Sommer plant die Kirche nun, digitale Zahlungen in allen 16.000 Kirchen in Großbritannien bis Ende des Jahres möglich zu machen.