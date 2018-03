Rauchalarm am Flughafen Budapest - Frau bei Rettung schwer verletzt

Quelle: www.globallookpress.com Rauchalarm am Flughafen Budapest - Frau bei Rettung schwer verletzt

Bei einer Rettungsaktion am Budapester Flughafen ist eine 39-Jährige schwer verletzt worden. Zu dem Unfall am frühen Freitagmorgen kam es, als Passagiere einer zum Abflug nach Tel Aviv bereiten Maschine mit Rettungsrutschen in Sicherheit gebracht wurden, wie das Portal mno.hu berichtete.