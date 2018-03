Selfies in 9.000 Meter Höhe: EasyJet-Piloten amüsieren sich mitten im Flug mit Snapchat-Spiel

© Instagram/ @Michel Castellucci Selfies in 9.000 Meter Höhe: EasyJet-Piloten amüsieren sich mitten im Flug mit Snapchat-Spiel

Zwei Piloten der britischen Billigfluggesellschaft EasyJet haben die gesamte Internet-Gemeinschaft entsetzt, indem sie sich mitten in einem Flug aus Paris nach Madrid einem Foto-Spiel in der Smartphone-App Snapchat hingegeben haben, anstatt auf das Flugzeug aufzupassen. Der Flugkapitän filmte sich und seinen Kollegen im Cockpit und veröffentlichte die bearbeiteten Aufnahmen in seinem Instagram-Account.