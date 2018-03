Sich selbst tüchtig eingeschenkt: Polizei holt betrunkenen Speisewagen-Kellner aus ICE

Bundespolizisten haben einen volltrunkenen Bordbistro-Mitarbeiter in Braunschweig aus einem ICE der Deutschen Bahn geholt. Statt die Gäste im Bistrowagen ordentlich zu bedienen, hatte sich der 33-Jährige auf der Fahrt von Basel Richtung Berlin am Donnerstag tüchtig selbst eingeschenkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.