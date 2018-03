Medien: Einsatzkräfte schalten Geiselnehmer in Südfrankreich aus

Quelle: Reuters © LA VIE A TREBES/via REUTERS Medien: Einsatzkräfte schalten Geiselnehmer in Südfrankreich aus

Der Geiselnehmer in einem Supermarkt in Südfrankreich ist Medienberichten zufolge tot. Er sei von den Einsatzkräften getötet worden, meldeten die französische Nachrichtenagentur AFP und der Sender bfmtv am Freitag unter Berufung auf Ermittlerkreise.