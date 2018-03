FBI-Forensiker: Polizei darf mit Fingern der Verstorbenen deren iPhones entsperren – völlig legal

Quelle: Reuters FBI-Forensiker: Polizei darf mit Fingern der Verstorbenen deren iPhones entsperren – völlig legal (Symbolbild)

Die Gerichtsmediziner des Federal Bureau of Investigation (FBI) haben in einem Interview mit dem Magazin Forbes behauptet, dass die Sicherheitskräfte immer öfter Gebrauch von Leichen machen, um mit deren Fingerabdrücken ihre privaten Smartphones freizuschalten und dadurch an verschlüsselte Daten zu gelangen. Juristen zufolge würden sie dabei auch völlig im Einklang mit dem geltenden Recht handeln.