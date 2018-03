Türkei erlaubt wieder Flüge in nordirakische Kurdenregion

Nach mehr als fünf Monaten Unterbrechung erlaubt die türkische Regierung wieder Flüge in die nordirakische Kurdenregion. "Ab heute öffnen wir unseren Luftraum. Geschäftliche Flüge mit zivilem Zweck nach Erbil werden möglich sein", sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Freitag in Ankara. In Erbil ist der Sitz der kurdischen Autonomieregierung im Nordirak.