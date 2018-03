Polizei entdeckt neun Iraker in verplombtem Kühllaster an Grenze zu Niederlanden

Quelle: AFP Polizei entdeckt neun Iraker in verplombtem Kühllaster an Grenze zu Niederlanden (Symbolbild)

Bundespolizisten haben an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim neun Flüchtlinge aus einem verplombten Kühllaster befreit. Mit Klopfgeräuschen hatten die Iraker, darunter zwei Frauen und zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren, am Donnerstag bei einem Rastplatzstopp auf sich aufmerksam gemacht, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Fahrer alarmierte daraufhin die Polizei.