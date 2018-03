Bundestag stimmt für Truppenaufstockung in Afghanistan und Ausweitung der Anti-IS-Mission im Irak

Deutschland schickt wieder mehr Soldaten nach Afghanistan. Der Bundestag stimmte am Donnerstagabend für eine Ausweitung der Beteiligung an der Nato-Ausbildungsmission am Hindukusch. 447 Abgeordnete stimmten dafür, 180 dagegen, 16 enthielten sich. Die Mandatsobergrenze wird wegen der desolaten Sicherheitslage am Hindukusch damit von bislang höchstens 980 Soldaten auf bis zu 1.300 angehoben.