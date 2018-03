Rot, groß und 48 Tonnen schwer: Diebe stehlen in Stuttgart Autokran – Fahndung in ganz Europa (Symbolbild)

Wie entkommt man unerkannt mit einem 48 Tonnen schweren roten Autokran? Dieben ist dieses Kunststück in Stuttgart offensichtlich gelungen: In der Nacht zum Montag stahlen sie den Kran von einem Firmengelände und flohen darin über mehrere Hundert Kilometer, ohne gefasst zu werden.

Bestätigt sei inzwischen eine Sichtung am Mittwochmorgen auf einer Bundesstraße bei Herzberg im Harz (Niedersachsen), sagte der Geschäftsführer von Paule Schwertransporte, Rainer Schmid, am Donnerstag. Am Donnerstagmorgen sei außerdem ein Hinweis aus der Gegend um Erfurt eingegangen, den die Kriminalpolizei nun prüfe. Nach dem Fahrzeug werde europaweit gefahndet. Seitens der Polizei in Stuttgart gab es auf Anfrage keine Bestätigung für die mutmaßlichen Sichtungen, man kommentiere die laufende Fahndung nicht. (RT Deutsch / dpa)

#Untertürkheim Unbekannte stehlen 48-Tonnen-Autokran im Wert von mehreren Hunderttausend Euro - Zeugen gesucht! Amtliches Kennzeichen S-HP 517 - der Kran ist rot lackiert, mit gelber Firmenaufschrift. Alle Infos findet Ihr hier ▶ https://t.co/X9i84Y61pv Eure #PolizeiStuttgartpic.twitter.com/mgyLFnFJ3l — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 19. März 2018

