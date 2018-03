Zivile OSZE-Beobachtermission bleibt ein weiteres Jahr in der Ukraine

Quelle: Sputnik Zivile OSZE-Beobachtermission bleibt ein weiteres Jahr in der Ukraine

Die rund 1.000 OSZE-Beobachter können ein weiteres Jahr in der Ukraine bleiben. Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verlängerte das Mandat der Mission am Donnerstag bis März 2019. "Die Verhandlungen waren nicht leicht, aber wir können stolz auf das Ergebnis sein", twitterte der italienische OSZE-Vizebotschafter Luca Fratini, dessen Land den Vorsitz in der Staatenorganisation hat.