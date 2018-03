Explosion am Chemiewerk in Tschechien – mindestens sechs Tote

Quelle: www.globallookpress.com Explosion am Chemiewerk in Tschechien – mindestens sechs Tote

An der Chemiefabrik Synthos in der tschechischen Stadt Kralupy nad Vltavou ist es am Donnerstag zu einer heftigen Explosion gekommen. Laut Angaben des lokalen Feuerwehrdienstes seien dabei mindestens sechs Menschen umgekommen, einige mehr hätten sich schwere Verletzungen zugezogen.