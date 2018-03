Mutmaßlicher IS-Unterstützer in Baden-Württemberg festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Mutmaßlicher IS-Unterstützer in Baden-Württemberg festgenommen (Symbolbild)

Die Bundesanwaltschaft hat in Baden-Württemberg einen mutmaßlichen islamistischen Terror-Unterstützer festnehmen lassen. Wie die höchste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, wirft sie dem 32-jährigen Deutsch-Algerier Samir K. vor, in zehn Fällen die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben.