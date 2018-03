Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Busse bleiben in Depots, Kitas geschlossen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Donnerstagmorgen erneut den Nahverkehr in einigen deutschen Städten lahmgelegt. Betroffen waren etwa Hamm in Nordrhein-Westfalen und Mainz. Viele Pendler mussten sich Alternativen für den Weg zur Arbeit suchen. Mittlerweile sei eine Notfallplanung eingerichtet, sagte ein Sprecher der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Mitarbeiter, die nicht streiken, sollten "in unregelmäßigen Abständen" fahren.