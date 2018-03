Deponiegas: Spontaner Protest nach Vergiftung mehrerer Kinder im russischen Wolokolamsk

Am 21. März ist es in der russischen Stadt Wolokolamsk in der Nähe von Moskau zu einer Massenvergiftung von Schülern gekommen. Ein paar Dutzend Jugendliche klagten über Übelkeit, Schwindelgefühl und Schwäche. Einige Schüler wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, andere sollen vor Ort behandelt worden sein. Bald stellte sich heraus, dass die Vergiftungssymptome auch bei Erwachsenen auftraten.