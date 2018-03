Bei Beförderung übergangen: Arbeitgeber zieht Frau vor – Österreicher bekommt hohe Entschädigung

Wo liegt die Grenze, die die so genannte Affirmative Action von der umgekehrten Diskriminierung trennt? Ein österreichisches Gericht will sie anscheinend aufgespürt haben, indem es einem Mann eine Entschädigung in Höhe von 300.000 Euro zugesprochen hat. Die Beförderung einer Kollegin auf seine Kosten habe ihn in seinen Rechten verletzt.