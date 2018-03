US-Polizei: Mutmaßlicher Bombenattentäter von Texas sprengt sich in die Luft

Ein im Zusammenhang mit der jüngsten Serie von Bombenexplosionen in Texas gesuchter Mann hat sich in einem Auto in die Luft gesprengt. Das teilte ein Sprecher der Polizei in einer Pressekonferenz mit.