It Takes a Village: Britische Dorfbewohner sammeln über eine Million Euro und retten Kneipe

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Die Bewohner eines britischen Dorfes ließen sich von den anderen nicht vorschreiben, was mit ihrer Lieblingskneipe passieren soll. Um die Renovierung und die Umwandlung der Kneipe in ein Wohnhaus zu vermeiden, sammelten die engagierten Bewohner aus Southstoke eine runde Summe und retteten dadurch das Lokal.

Die Kneipe, die sich in einem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Haus befindet, wurde vor sechs Jahren geschlossen und verkauft. Der Käufer plante, den ehemaligen Pub in ein neues Wohnhaus zu verwandeln. Die Dorfbewohner wollten das aber nicht zulassen und schafften es, über eine Million Euro zu sammeln und das Gebäude ihrerseits zu kaufen. Am 18. März wurde das Lokal wiedereröffnet.

