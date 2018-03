Des einen Freud, des anderen Leid: Mann verliert bei Autofahrt Geldscheine - die Finder türmen

Quelle: www.globallookpress.com Des einen Freud, des anderen Leid: Mann verliert bei Autofahrt Geldscheine - die Finder türmen (Symbolbild)

Auf einer Straße in Bergisch Gladbach ist ein kurioser Geldsegen niedergegangen. Ein Gastronom habe am Montag mit seinen Wochenendeinnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro zu einer nahen Bank fahren wollen, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Geld habe er dabei zunächst auf dem Autodach abgelegt - dann sei er versehentlich losgefahren. Auf seinem Weg segelten die Scheine den Angaben zufolge auf die Straße.