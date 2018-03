Tarifkonflikt: Verdi legt Nahverkehr in mehreren Großstädten lahm

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst haben am Dienstag Zehntausende Mitarbeiter gestreikt. Bundesweit hätten sich rund 35.000 Menschen an den Arbeitskampfmaßnahmen beteiligt, teilte die Gewerkschaft Verdi in Berlin mit. In Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal, Recklinghausen und Duisburg kam der öffentliche Personennahverkehr laut Verdi zum Erliegen.