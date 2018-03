Zu hoher Stromverbrauch: Erste US-Stadt verbietet Krypto-Mining

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Plattsburgh im US-amerikanischen Bundesstaat New York bietet als erste Stadt in den USA der Bitcoin-Manie die Stirn. Der lokale Stadtrat hat einstimmig für das Verbot des Schürfens von Kryptowährungen gestimmt. Die jüngste Anordnung soll 18 Monate dauern. Dies berichtet das Nachrichtenportal "The Verge".