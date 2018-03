Gerichtsurteil: Fahrdienst Uber muss Betrieb in Ägypten einstellen

Quelle: www.globallookpress.com Gerichtsurteil: Fahrdienst Uber muss Betrieb in Ägypten einstellen (Symbolbild)

Der Fahrdienst Uber muss nach einem Gerichtsurteil seine Aktivitäten in Ägypten einstellen. Die Richter in Kairo gaben damit am Dienstag den Klägern - einer Gruppe von Taxifahrern - recht. Diese hatten argumentiert, die benutzten Autos seien nur für die private, nicht aber die kommerzielle Benutzung zugelassen, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Die Entscheidung gilt auch für die Uber-Konkurrenz Careem, die in Ägypten ebenso populär ist. Das Urteil kann angefochten werden.