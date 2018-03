Litauen: Nationaler Sicherheitsrat stimmt für mehr Militärausgaben

Das EU- und NATO-Land Litauen sollte seine Militärausgaben nach Ansicht des eigenen Nationalen Sicherheitsrats künftig weiter aufstocken. Das Gremium schlug bei einer Sitzung am Dienstag in Vilnius vor, dass die Verteidigungsausgaben im Jahr 2019 nicht weniger als 2,05 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) betragen und bis 2030 schrittweise auf 2,5 Prozent steigen sollten. Entscheiden muss darüber allerdings das Parlament.

Litauen will in diesem Jahr 2,0 Prozent seines BIP für Verteidigung ausgeben. Damit erreicht der Baltenstaat erstmals den angepeilten Nato-Zielwert und kommt der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach. Trump hatte wiederholt von den europäischen Alliierten in der NATO verlangt, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und ist wegen der andauernden Ukrainekrise um seine Sicherheit besorgt. Der Baltenstaat hat daher die Wehrpflicht wiedereingeführt und rüstet seine Streitkräfte massiv auf. Im Zuge des verstärkten Schutzes der NATO-Ostflanke führt die Bundeswehr in Litauen ein NATO-Bataillon. (dpa)

