Verärgerter Chinese lässt Goldfische vor U-Bahn-Eingang ersticken, weil sie nicht hineindurften

Nachdem das Sicherheitspersonal einem Mann in China verboten hatte, einen durchsichtigen Behälter mit Goldfischen in die U-Bahn mitzunehmen, hat er diesen geöffnet und das Wasser auf den Boden geschüttet. Die Fische sind auf der Stelle erstickt. Der Vorfall ereignete sich in der chinesischen Provinz Henan.