Prozess in Bordeaux: Französin tötete ihre Säuglinge und versteckte Leichen in Gefrierschrank

Quelle: www.globallookpress.com Prozess in Bordeaux: Französin tötete ihre Säuglinge und versteckte Leichen in Gefrierschrank (Symbolbild)

Eine verheiratete Mutter zweier Kinder aus Frankreich wird des Mordes an ihren fünf Säuglingen beschuldigt. Die Leichen der Babys soll die 38-Jährige vor ihrem Ehemann und ihren Töchtern in einem Gefrierschrank versteckt haben. Dies berichtet das Nachrichtenportal The Local.