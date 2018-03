Karl-Marx-Ampel: Philosoph wird zu seinem 200. Geburtstag zum Ampelmännchen

Trier hat jetzt eine Karl-Marx-Ampel: Auf ihr leuchtet der Denker mit Rauschebart mal in Rot, mal in Grün. "Wir zeigen Flagge für Karl Marx", sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Montag beim Anschalten der Fußgängerampel. Anlass ist der 200. Geburtstag des in der Stadt in Rheinland-Pfalz geborenen Philosophen. Die Marx-Figur im Gehrock ist als Schablone auf der Ampel angebracht. Sie steht ganz in der Nähe von der Stelle, an der Anfang Mai eine große Karl-Marx-Statue aufgestellt werden soll.