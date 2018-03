Radioaktive Substanz im Wert von 57 Mio. Euro in Ankara beschlagnahmt - vier Personen festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Radioaktive Substanz im Wert von 57 Mio. Euro in Ankara beschlagnahmt - vier Personen festgenommen (Symbolbild)

Vier Menschen wurden in der türkischen Hauptstadt Ankara festgenommen, nachdem eine radioaktive Substanz in ihrem Auto entdeckt worden war, teilten lokale Medien am Montag mit. Die Verdächtigen wollten den Stoff für mehr als 70 Millionen Dollar (etwa 57 Millionen Euro) verkaufen, so der Nachrichtensender NTV.