Nicolas Sarkozy in Frankreich festgenommen

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy ist am Dienstag festgenommen worden. Das teilte die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf eine informierte Quelle bei Gericht mit. Der Grund für die Festnahme sei eine Ermittlung im Zusammenhang mit der Finanzierung der Wahlkampagne von Sarkozy im Jahr 2007, hieß es.

Der Zeitung Le Monde zufolge trat Sarkozy am Dienstagmorgen in der Stadt Nanterre vor Gericht auf. Dort nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Es gehe dabei um Vorwürfe, wonach für Sarkozys Wahlkampf 2007 Gelder aus Libyen geflossen sein sollen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP.

