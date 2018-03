Selbstfahrendes Auto von Uber fährt Fußgängerin in den USA tot

Quelle: Reuters Selbstfahrendes Auto von Uber fährt Fußgängerin in den USA tot (Archivbild)

Bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des Fahrdienst-Vermittlers Uber ist eine Frau ums Leben gekommen. Es ist der erste bekannt gewordene tödliche Unfall mit einem Roboterwagen. Das Fahrzeug, das autonom mit einem Sicherheitsfahrer am Steuer unterwegs gewesen sei, habe die Fußgängerin erfasst, als sie auf die Fahrbahn gekommen sei, berichteten der Sender ABC und die New York Times am Montag unter Berufung auf die Polizei der Stadt Tempe.