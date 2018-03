Bundesregierung: Flüchtlingspakt mit der Türkei ist ein Erfolg

Quelle: www.globallookpress.com Bundesregierung: Flüchtlingspakt mit der Türkei ist ein Erfolg (Symbolbild)

Der Flüchtlingspakt von EU und Türkei erfüllt aus Sicht der Bundesregierung zwei Jahre nach seiner Vereinbarung seinen Zweck. "Es ist durch dieses Abkommen gelungen, das tödliche Geschäft der Schleuser in der Ägäis wirkungsvoll zu bekämpfen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Mittlerweile kämen deutlich weniger Menschen bei der Flucht über die Meerenge zwischen der Türkei und Griechenland ums Leben.