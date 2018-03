Israel: Französischer Konsulatsmitarbeiter schmuggelte Waffen in Westjordanland

Quelle: www.globallookpress.com Israel: Französischer Konsulatsmitarbeiter schmuggelte Waffen in Westjordanland (Symbolbild)

Ein Mitarbeiter des französischen Konsulats in Jerusalem hat nach israelischen Angaben Waffen vom Gazastreifen ins Westjordanland geschmuggelt. In fünf Fällen habe der Franzose insgesamt rund 70 Pistolen und zwei Sturmgewehre über die Grenze transportiert, erklärte der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Montag.